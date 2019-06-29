Нижегородцы испытали трудности при использовании транспортных карт 2 июля

Жители Нижнего Новгорода испытали трудности при использовании транспортных карт 2 июля. Об этом многие нижегородцы написали в соцсетях.
Речь шла о том, что карты перестали действовать. Причем некоторые жители города, активировав карту на текущий месяц обратили внимание, что карты не пополнены.
"Сегодня при пополнении 01.07.19 в 18 часов мы с девушкой садимся в трамвай и узнаем что карта не активна, что самое интересное - тариф пополнен до 30.06.19", - пишет на странице Ситикард в соцсети Данил Qsor.
На это другой пользователь соцсети ему отвечает, что необходимо придти в офис компании и активировать карту там.
Также пользователи пишут, что терминалы Сбербанка не поддерживают систему пополнения транспортных карт. "Почему Сбербанк терминалы перестали поддерживать пополнение транспортных карт? Сколько терминалов не проходил все не поддерживают", - сообщает Алексей Роженцев.
Кроме того, пользователи соцсети жаловались, что техподдержка Ситикард утром находились вне доступа.
Позже Ситикард на своей странице в соцсети разместила информацию о том, как можно продлить срок действия транспортной карты.
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