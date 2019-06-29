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Общество

Грозы и сильные порывы ветра ожидаются в ближайшие часы в Нижегородской области

03 июля 2019 12:35  [94] Общество

Фото: Яндекс.Погода

Грозы и сильные порывы ветра ожидаются в Нижегородской области 3 июля 2019 года. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа местами возможны грозы, отдельные порывы юго-западного ветра достигнут 15 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

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Теги:
Погода ЧС
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