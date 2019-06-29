До восьми лет может получить молодой человек за ложное минирование Нижегородского кремля Происшествия

До восьми лет может получить молодой человек за ложное минирование Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 3 июля 2019 года.

Накануне в полицию поступил анонимный звонок с сообщением, что в одном из административных зданий Нижнего Новгорода находится предмет, представляющий опасность для окружающих. Речь шла о территории Кремля. Полицейские и сотрудники УФСБ России по Нижегородской области в ходе проверки подозрительных предметов не обнаружили.

К настоящему моменту виновника нашли и задержали. Это оказался молодой человек 1992 года рождения, который действовал из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы до восьми лет.

