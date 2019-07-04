Инвестиции в судостроение: на "Красном Сормове" подписано соглашение Экономика

Фото: Александр Воложанин

4 июля 2019 года на заводе "Красное Сормово" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов подписали соглашение о взаимодействии.

Суть соглашения: планируется сотрудничество, направленное на сохранение и развитие производственного и научно-технического потенциала организаций, находящихся под управлением корпорации и расположенных на территории Нижегородской области. Также стороны договорились о совместном участии в реализации мероприятий по привлечению инвестиций для развития производства, повышению конкурентоспособности продукции и улучшению условий труда организаций.

"Не случайно соглашение мы подписываем на "Красном Сормове". Предприятие активно развивается и внедряет новые технологии, увеличивает объемы производства. Уверен, что благодаря нашему сотрудничеству удастся реализовать новые проекты и привлечь дополнительные инвестиции ", - сказал Глеб Никитин.

Бережливое "Красное Сормово": благодаря внедрению бережливых технологий и новых подходов в работе на заводе удалось значительно снизить производственный цикл судна. Таким образом, производственная возможность завода увеличилась с 8 до 10 судов в год.

"Красное Сормово" - одно из старейших предприятий Нижегородской области. С 2018 года там начали внедрение бережливых технологий сразу на нескольких участках производства.

В настоящий момент технологии внедряются при строительстве сухогрузов проекта RSD59 сразу на нескольких этапах производственного цикла – от поставки металла до спуска судна. Проекты по оптимизации реализуются в корпусном производстве, корпусно-сборочном цеху и на стапеле.

Крупные проекты: в начале июля "Красное Сормово" передало "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) третий из четырех предусмотренных контрактом сухогрузов проекта RSD59, которое получило название "Идель 3".

Трехсторонний контракт на строительство четырех сухогрузов подписан 22 ноября 2018 года. Первое судно в раках контракта построено в феврале текущего года, а второе — в апреле. Танкеры носят имена "Идель" с порядковыми номерами 1,2 и 3 соответственно. Строительство четвертого танкера также завершилось. Его спустили на воду 21 июня 2019 года, оно получило название "Андрей Зуев".

Судна проекта RSD59 предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

"Благодаря повышению конкурентоспособности "Красное Сормово" смогло победить в конкурсе на новые гражданские заказы в области машиностроения. В 2020 году завод рассчитывает заработать дополнительные 1,5 млрд рублей", - отметил Глеб Никитин.

Фото: Дмитрий Косолапов

Новые заказы: сейчас "Красное Сормово" ведет переговоры о строительстве судов для ловли крабов.

Соответствующие запросы поступают руководству завода от рыболовных компаний, уже имеющих свои проекты. Рассматривается несколько иностранных проектов.

Со школьной скамьи: первые судостроительные классы в России сформируют в нижегородской школе №79.

Обучение детей особым компетенциям, разработку механизмов нормативно-правового регулирования проекта и кураторское сопровождение будут оказывать ОСК, НГТУ и "Красное Сормово". Классы: 5,6,8 и 10 откроются с начала нового учебного года.

Алексей Рахманов пояснил, что подобные классы помогут решить проблему обновления кадрового состава предприятий ОСК путем привлечения в отрасль новых сотрудников.