"Развитие побратимских связей позволяет нам расширять поле общественных инициатив", - Глеб Андреев Культура и отдых

Фото: администрация Дзержинска

Вчера, 4 июля, в Дзержинске состоялось торжественное открытие Международной молодежной турбазы. Она организована в целях развития культурного диалога среди молодежи разных стран. Организатором выступила администрация города Дзержинска.

На открытие по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова прибыл первый заместитель главы администрации Глеб Андреев. Также в мероприятии приняли участие и.о. заместителя главы администрации, директор департамента образования Ольга Палеева, и.о. директора департамента культуры Татьяна Колеватова, начальник отдела молодёжной политики Елена Давыденко и депутат городской Думы Екатерина Стрижова.

"Друзья, рад приветствовать вас на дзержинской земле! То, что в этом году наш город выбран площадкой для проведения турбазы - для нас большая честь. Развитие побратимских связей и применение опыта на практике позволяет нам расширять поле общественных инициатив. Очень хочется, чтобы пребывание на турбазе стало для вас ярким праздничным событием. Желаю вам всем огромной энергии и удачи", - обратился к участникам встречи Глеб Андреев.

В ходе торжественного открытия турбазы иностранные делегации представили презентации своих стран, городов с использованием элементов народных костюмов, песен, игр и промыслов и театральных образов.

Международная турбаза будет проходить в Дзержинске с 4 по 10 июля. Она организована в целях развития межкультурного диалога среди молодежи. Участниками стали делегации, представляющие Германию, Францию, Белоруссию, Россию (республику Татарстан и город Дзержинск). Всего турбаза принимает 38 человек.

Сквозной темой "слета" молодежи станет Год театра в России. Программа предусматривает проведение мастер-классов по театральному искусству, репетиции, экскурсионные программы по Дзержинску и Нижнему Новгороду, спортивные мероприятия. Будет работать свой пресс-центр. Участники Международной турбазы также будут представлять национальные символы своих стран и культур: флаги, национальные костюмы и сувениры, песни и танцы.

Напомним, 22 мая в Центре "Молодежные инициативы" состоялось подведение итогов конкурсного отбора претендентов на участие в Международной турбазе. Юные дзержинцы в возрасте от 15 до 18 лет, проживающие на территории городского округа, могли стать участниками турбазы, пройдя конкурсный отбор. Всего было подано 18 заявок претендентов.

По итогам отбора к участию в Международной молодежной турбазе были допущены учащиеся семи дзержинских школ - №№ 22,18, 27, 7, 39, лицея № 21 и гимназии №38.

Напомним, в рамках развития международного молодежного сотрудничества в Дзержинске международная молодежная турбаза проводилась в Дзержинске в 2013 году. Тогда в городе побывали молодёжные делегации из городов-побратимов - Гродно (Белоруссия), Биттерфельд-Вольфен (Германия) и Зеленодольск (Россия). Кроме того, в работе молодёжной турбазы принимали участие юноши и девушки из Марля (Германия), Сальцано (Италия), Вилльфонтена (Франция). Каждый город был представлен шестью учащимися и двумя сопровождающими их педагогами.