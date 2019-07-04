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Воспитанникам нижегородского военно-спортивного клуба "Пантера" организуют летний лагерь в лестной местности. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп" - Нижний Новгород.
Сборы для воспитанников военно-спортивного клуба продлятся с 5 по 18 июля в Ковернинском районе. В ходе этих сборов ребята освоят такие навыки, как сориентироваться на незнакомой местности, как найти еду в лесу, развести костер, создать укрытие.
Летние сборы для воспитанников клуба "Пантера", подшефного компании "Союз Маринс Групп", проходят ежегодно и всегда направлены на использование естественных сил природы для выживания. Именно с этой целью 5 июля более двадцати детей отправились в Ковернинский район.
Примечательно, что в этом году на сборы приехали ребята в возрасте от 10 до 15 лет, которые только недавно пришли заниматься в клуб. За лагерную смену мальчики и девочки изучат даже некоторые военные дисциплины: тактику, ориентирование, радиопеленгацию. Все тренировки будут проходить на свежем воздухе, что поможет ребятам укрепить свой иммунитет.
Кроме спортивных нагрузок, для ребят будет организована экскурсия в Церковь Казанской иконы Божией Матери. Об основах православия воспитанникам ВСК "Пантера" расскажет настоятель храма во имя Казанской иконы Божией Матери села Горево протоиерей Геннадий Ёгозов.
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