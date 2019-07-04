Последние новости рубрики Общество
08 июля 2019 13:11  [60] Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности
08 июля 2019 12:37  [151] Купаться не рекомендуется: более половины нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора
08 июля 2019 12:32  [88] Нижегородский кинотеатр "Октябрь" вновь выставлен на продажу
08 июля 2019 12:19  [97] Туристический слет, посвященный Году театра, прошел в Ветлужском районе
08 июля 2019 12:08  [99] "Ростелеком" проведет для студентов всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности
08 июля 2019 11:58  [105] Воспитанникам нижегородского военно-спортивного клуба "Пантера" организуют летний лагерь в лестной местности
08 июля 2019 11:55  [160] Фильмы об истории Нижнего Новгорода снимут за 5 млн рублей к 800-летию
08 июля 2019 11:20  [129] "Кибертренера" для реабилитации после травм представила Нижегородская область на "ИННОПРОМ-2019"
08 июля 2019 11:02  [159] Проезд на нижегородском маршруте № 57 подорожает до 30 рублей с 29 июля
08 июля 2019 10:28  [196] Всероссийская "горячая линия" по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом работает в Роспотребнадзоре
Общество

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности

08 июля 2019 13:11  [60] Общество
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Приятно, что в Нижнем Ноагороде растет число счастливых семей, которые решаются родить больше одного ребенка", - Владимир Панов

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Праздник появился в российском календаре праздничных дат всего 11 лет тому назад, но история любви, о которой он нам напоминает, одновременно и древняя, и актуальная, как никогда. История любви и верности святых благоверных Петра и Февронии – источник вдохновения для каждой семьи", - говорится в поздравлении главы города.

"Проходят века, меняется жизнь, но ценности семьи, любви, взаимного доверия и уважения остаются неизменными, и именно на них строится простое человеческое счастье!", - добавил Владимир Панов.

"Мне очень приятно, что счастливых семей в Нижнем Новгороде много. Растет число семей, которые решаются родить больше одного ребенка. Это ответственный, но мудрый шаг! Дети, которые росли в больших семьях, становятся ответственными и заботливыми взрослыми, способными уважать и слышать других людей, заботиться о тех, кто рядом", - отметил мэр Нижнего Новгорода.

"Искренне желаю каждому нижегородцу познать теплоту верных и преданных семейных отношений, почувствовать семью своим надежным тылом, крепостью и островком счастья! Пусть каждый ваш новый день будет наполнен детским смехом, а семейные обязанности будут только в радость! Всегда храните верность своим любимым "половинкам", берегите свои семьи и будьте счастливы!", - подытожил Владимир Панов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph