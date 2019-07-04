Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности Общество

Владимир Панов Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Приятно, что в Нижнем Ноагороде растет число счастливых семей, которые решаются родить больше одного ребенка", - Владимир Панов

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности.

"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Праздник появился в российском календаре праздничных дат всего 11 лет тому назад, но история любви, о которой он нам напоминает, одновременно и древняя, и актуальная, как никогда. История любви и верности святых благоверных Петра и Февронии – источник вдохновения для каждой семьи", - говорится в поздравлении главы города.

"Проходят века, меняется жизнь, но ценности семьи, любви, взаимного доверия и уважения остаются неизменными, и именно на них строится простое человеческое счастье!", - добавил Владимир Панов.

"Мне очень приятно, что счастливых семей в Нижнем Новгороде много. Растет число семей, которые решаются родить больше одного ребенка. Это ответственный, но мудрый шаг! Дети, которые росли в больших семьях, становятся ответственными и заботливыми взрослыми, способными уважать и слышать других людей, заботиться о тех, кто рядом", - отметил мэр Нижнего Новгорода.

"Искренне желаю каждому нижегородцу познать теплоту верных и преданных семейных отношений, почувствовать семью своим надежным тылом, крепостью и островком счастья! Пусть каждый ваш новый день будет наполнен детским смехом, а семейные обязанности будут только в радость! Всегда храните верность своим любимым "половинкам", берегите свои семьи и будьте счастливы!", - подытожил Владимир Панов.