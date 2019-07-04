Рекультивация шламонакопителя "Белое море" завершается в Дзержинске Общество

Шламонакопитель Белое море до рекультивации Фото: НИА Нижний Новгород

Финальный этап рекультивации шламонакопителя "Белое море" начался в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В настоящее время объект накопленного экологического ущерба начали засыпать растительным грунтом и покрывать биоматами.



"Сейчас "Белое море" начинает превращаться в большую зеленую лужайку, как и было предусмотрено. Завершить его ликвидацию в рамках нацпроекта "Экология" подрядчик должен к апрелю 2020 года. Но сейчас он уже говорит о досрочном завершении работ. Наша главная задача, за счет ликвидации объектов накопленного экологического вреда значительно улучшить экологическую обстановку не только в Дзержинске, но и во всем регионе", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Также на территории шламонакопителя продолжаются работы по устройству слоя бентонитовых матов и геомембраны. Они уложены больше чем на 50% площади. Больше чем на 40% уложен и геотекстиль.

Шламонакопитель "Белое море" в настоящее время (фото - пресс-служба правительства региона)

Сейчас в Нижегородской области стартовал сбор предложений - что в дальнейшем должно быть создано на месте шламонакопителя "Белое море".

"Капитальных зданий здесь, конечно, строить нельзя. Но, например, создать площадку для проведения всевозможных фестивалей будет вполне реально. Выслушаем, посмотрим, что предложат люди, и уже будем решать, как дальше будет развиваться данная территория", - процитировали в пресс-службе Глеба Никитина.

Сбор предложений организован на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также в профильных группах в социальных сетях. Прислать свои предложения можно и на электронную почту: beloye.more@inbox.ru.

Завершится сбор предложений 1 августа. После этого будет сформирована экспертная комиссия, в которую войдут специалисты регионального министерства экологии, а также общественники, средства массовой информации и блогеры. Они рассмотрят все предложения и сформируют окончательный список объектов, которые могут появиться на месте шламонакопителя "Белое море". Этот список будет вынесен на общественные обсуждения.

Напомним, что о досрочной рекультивации объекта руководитель ООО "Газэнергопроект" (компания, которая осуществляет работы) Сергей Цыганов сообщал еще в апреле текущего года. Он уже тогда говорил, что работы на объекте идут с опережением графика и завершить ликвидацию планируется осенью 2019 года, тогда как по контракту это должно произойти в 2020 году.

Напомним также, что опыт рекультивации трех нижегородских объектов накопленного экологического ущерба: "Черная дыра", "Белое море" и "Игумново" в рамках национального проекта "Экология" получил хорошую оценку на федеральном уровне. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным 19 мая 2019 года рассказал, что работы на трех нижегородских объектах накопленного экологического ущерба ведутся в графике.

Дмитрий Кобылкин говорил также, что опыт региона по рекультивации объектов экологического ущерба будет полезен другим субъектам РФ.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа Владимира Путина началась в стране с 2019 года.