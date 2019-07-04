Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" усиливает работу с должниками за отопление и горячую воду Общество

В июле 2019 года АО "ЭнергосбыТ Плюс" передает просроченную задолженность населения г.Кстово за отопление и горячую воду по поставщику "ПАО "Т Плюс" в работу ООО "Агентство Региональная организация по сбору долгов". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Данная компания внесена в государственный реестр юридических лиц, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности. В своей деятельности Агентство жестко придерживается требования действующего законодательства, а именно Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности".

Работа будет проводиться с должниками, срок формирования задолженности которых составляет 6 периодов и более. Таких должников почти 1 300, а общая сумма их задолженности составляет 60 млн рублей. В соответствии с законодательством подобным клиентам Нижегородским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс" в течение 30 дней будет по почте направлено извещение с уведомлением, в котором будет указана информация о размере задолженности и о привлечении для взыскания данного долга ООО "Агентство Региональная организация по сбору долгов".

Отметим, что по состоянию на 1 июля 2019 года просроченная задолженность населения г.Кстово за отопление и горячую воду составляет более 90 млн рублей.

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание жителей, что решение вопроса погашения задолженности должно быть для каждого первоочередной задачей. Главная цель – решить вопрос по оплате долга до подачи документов в суд, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей в виде ареста банковских счетов и невозможности выехать за пределы страны.

Если у жителя нет возможности сразу оплатить долг и документы в суд на него еще не направлены, то ему необходимо обратиться в отдел по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (г.Кстово, б-р Нефтепереработчиков, д.19), сотрудники которого помогут в урегулировании сложившейся ситуации.