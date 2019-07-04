Глава сельсовета Варнавинского района подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника Общество

Глава сельсовета Варнавинского района подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника. По постановлению районного прокурора в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту подлога по ч. 1 ст. 292 УК РФ, сообщили в региональной прокуратуре 9 июля 2019 года.

Установлено, что глава администрации сельского поселения, злоупотребляя служебным положением, в октябре 2014 года фиктивно оформила работника в администрацию поселения в качестве уборщика, дав указание бухгалтеру выплачивать ему заработную плату без фактического выполнения работ.

Расследование находится на контроле прокуратуры района.

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