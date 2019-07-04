Дороги и благоустройство: Алексей Бубела назначен директором МБУ "Город" Дзержинска Политика

Алексей Бубела назначен директором МБУ "Город" Дзержинска 9 июля 2019 года. Как сообщили в пресс-службе администрации, соответствующее решение принял глава города Иван Носков.

Предыдущий руководитель МБУ "Город" Алексей Шальнов написал заявление об увольнении 8 июля. Он останется в МБУ "Город" на должности заместителя директора.

Алексей Бубела будет заниматься содержанием дорог общего пользования, благоустройством и озеленением территорий городского округа, общественных пространств, содержанием зон массового отдыха дзержинцев.

В Дзержинске также произошли другие кадровые изменения: 9 июля 2019 года Александр Рожалин назначен начальником правового управления администрации города.

Напомним, предыдущий руководитель Алексей Карпов написал заявление об увольнении 27 мая.

СПРАВКА:

Алексей Бубела родился 9 октября 1956 года в городе Ютербог в Германской демократической республике. Свою профессиональную карьеру Алексей начал в 1977 году. С этого периода по 1998 год работал на разных военных должностях. С 2000 по 2004 год - в Минэкономразвитии и торговли РФ, в Минюсте РФ и Государственном комитете РФ по рыболовству. С 2004 по 2006 год являлся помощником главы администрации города Владивостока. С 2010 по 2011 год был PR-специалистом управления экологии Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации города Москвы. С 2011 по 2013 год Алексей работал в ГКУ "Инженерная служба района "Восточный" и в ГУП "Дирекция единого заказчика района "Восточный" в Москве. С 2015 по 2016 год был начальником отдела ФГКУ "Военный университет", а с 2016 по 2019 году являлся главой администрации Гороховецкого района Владимирской области.

Александр Рожалин родился 20 января 1971 года в городе Томске. В 2000 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности "Юриспруденция". С 1997по 2003 год работал заведующим юридического отдела администрации Спасского района Нижегородской области в Сокольском. С 2003 по 2013 год Александр работал на разных должностях, вплоть до заместителя управляющего филиалом, в Лысковском отделении Сбербанка №4346. С 2014 по 2019 год работал на должности заместителя начальника отдела правового обеспечения и контроля администрации Лысковского района Нижегородской области.