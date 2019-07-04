Площадку для молодоженов создадут в арзамасском парке им. Гайдара в рамках благоустройства Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Работы по благоустройству парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара ведутся в Арзамасе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"; в прошлом году город стал победителем всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За победу в конкурсе Арзамас получил грант в размере 50 млн рублей.

"Этот проект по благоустройству станет самым крупным в Арзамасе за последние 10 лет. Отмечу, что средства на его реализацию выделены не только в рамках победы в конкурсе, но и в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Общая сумма, которая будет направлена на благоустройство, превысит 103 миллиона рублей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках благоустройства в парке появятся несколько новых площадок.

"Парк - это точка притяжения всех жителей города. И поэтому мы старались создать такой проект, который будет отвечать запросам всех слоев населения. Для этого мы несколько раз проводили общественные обсуждения и исходя из пожеланий людей вносили изменения в концепцию", - подчеркнул мэр Арзамаса Александр Щелоков.

Авторский контроль за благоустройством осуществляют разработчики проекта – институт развития городской среды Нижегородской области. По их словам проект благоустройства максимально гармонично интегрирован в уже существующее пространство парка.

Например, здесь расположатся конструкция "Звезда Гайдара". Ее украшением станут арт-объекты из произведений детского писателя. Также предусмотрены площадка для молодоженов, велодорожка и дорожка для скандинавской ходьбы, сцена, ярмарочная площадь и комьюнити-центр.

"Одним из ключевых моментов концепции является сохранение истории города. И во время исследований мы выяснили, что именно на территории парка добывалась глина, из которой делали кирпичи и стоили здания в Арзамасе. Поэтому в комьюнити-центре предусмотрено использование глины, то есть там можно будет сделать из нее, например горшок. Сам материал также будет добываться непосредственно в парке", - рассказала руководитель института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина.

В проекте благоустройства особое внимание уделяется и вопросу сохранения зеленых насаждений, поэтому предусмотрена минимальная вырубка деревьев.

Завершить первый этап благоустройства в парке должны до середины сентября. Окончательное завершение благоустройства запланировано к декабрю 2019 года.

Напомним, в 2018 году четыре города Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса составляет 325 млн рублей. В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали четыре города: Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила 249 млн рублей. К преображению этих общественных пространств приступят в 2020 году.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.