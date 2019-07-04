"Нижний Новгород подтвердил репутацию столицы российского образования", - Вячеслав Никонов Общество

Вячеслав Никонов

"Нижний Новгород подтвердил репутацию столицы российского образования", - заявил депутат Госдумы от Нижегородской области, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единой России".

"В Москве заметили, что Нижегородская область отметилась в сдаче ЕГЭ очень сильно и в лучшую сторону. Особенно хорошо сдали экзамен по физике, это уже является отличительной чертой региона, но также и по русскому языку, что подтверждает неслучайную связь нижегородчины с высокой русской словесностью", - сказал он.

Председатель комитета также отметил, что такие итоги - это, в том числе, результат эффективной работы руководства области, а также министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

"Естественно, что эти результаты являются закономерным следствием той большой работы, которая проводится руководством Нижегородской области и министерством образования для того, чтобы поддержать высочайшую планку развития науки", - заключил он.

Напомним, что выпускники Нижегородской области справились с единым государственным экзаменом лучше, чем среднестатистический российский школьник.

Наиболее сильно превысил среднероссийскую отметку результат экзамена по физике, почти на 7% выше – 58,2 балла против 54,4 баллов по стране. По русскому языку результат немного скромнее: в регионе - 73 балла, а по стране - 69, 5 баллов.

Кроме этого, в 2019 году в регионе увеличилось число работ написанных на 100 баллов, – 173 работы, год назад их было только 142.