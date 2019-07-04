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Бизнес

Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке

10 июля 2019 18:11  [66] Бизнес

Альфа-Банк с 10 июля снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках, вторичном рынке жилья, а также на программы рефинансирования имеющегося кредита. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В среднем снижение составило 0,4-0,8 пп. Минимальные ставки по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынках жилья теперь составляют 9,59%, на рефинансирование - 9,69%.Также Альфа-Банк предлагает скидки до 0,3 пп для молодых семей и сотрудников бюджетных организаций.

"Мы видим высокий спрос на ипотечное кредитование и рады предложить специальные льготные программы для молодых семей и работников бюджетной сферы, которые помогут снизить нагрузку на семейный бюджет и сделают условия приобретения собственного жилья еще привлекательнее. Сегодня Альфа-Банк предоставляет наиболее низкие на рынке ставки по ипотеке. Улучшение условий ипотечного кредитования позволит приобрести подходящее жилье и взять кредит под более низкий процент", - сказал директор по развитию ипотечного кредитования розничного бизнеса Альфа-Банка Артем Иванов.

Альфа-Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости - займы с минимальным первоначальным взносом от 15% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет.

Также клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

На 1 июля 2019 года объем ипотечного портфеля Альфа-Банка составил 55,1 млрд рублей, что на 55% превышает аналогичные показатели на 1 января 2019 года. Средняя сумма ипотечного кредита Альфа-Банка в регионах составляет 3 млн рублей, в Москве - 5 млн рублей.

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