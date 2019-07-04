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Общество

Движение транспорта ограничат в районе ул.Бекетова Нижнего Новгорода

11 июля 2019 12:34  [78] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Движение транспорта будет временно ограничено в районе ул.Бекетова Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В связи с производством строительно-монтажных работ будет временно ограничено движение транспорта по улице Бекетова между домами 32 и 34. Ограничения действуют с 20:00 12 июля до 05:00 15 июля 2019 года.

Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, движение транспорта также изменится на Нижне-Волжской набережной из-за фестиваля "Moto Family Days" 12-14 июля.

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