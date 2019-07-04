Россияне стали больше тратить денег в магазинах. В чем отличились жители Поволжья? Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2019 года увеличился по сравнению с маем на 0,6%. Такие данные приводятся в исследовании холдинга "Ромир".

Годовой рост трат составил 9,9%, что более чем вдвое превосходит размер накопленной за этот период инфляции. Таким образом, реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы вышли на самую высокую для июня позицию за все годы наблюдений, отмечают специалисты "Ромира".

Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в мае стабилизировалась на уровне 5% после снижения в апреле. Поволжье занимало третье место среди федеральных округов России с наиболее низкой инфляцией в мае.

Статистика расходов.

На протяжении всего второго квартала текущего года повседневные расходы россиян оставались достаточно стабильными, показывая минимальную динамику.

Если в мае расходы снизились относительно апреля на 1,2%, то в июне они выросли на 0,6% по сравнению с маем. Таким образом, июньский рост расходов оказался выше нулевой инфляции, рассчитанной Росстатом. И годовое увеличение объема повседневных расходов на 9,9% более чем вдвое превзошло размер накопленной за год инфляции в 4,7%.

Динамика номинальных повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2015 – июнь 2019.

100% = медианное значение 2012 года

Источник: Romir Scan Panel, июнь 2019

Таким образом, реальные, то есть "очищенные от инфляции", расходы по итогам июня вышли на самую высокую позицию для этого периода на все время наблюдений (см. Гистограмму 2). Июньские результаты 2015-2018 годов остались далеко позади.

Динамика реальных («очищенных» от инфляции) повседневных расходов жителей российских городов с населением от 100 тысяч жителей. Январь 2015 – июнь 2019.

100% = медианное значение 2012 года

Источник: Romir Scan Panel, июнь 2019

Мнение специалиста.

"Вопреки отчетам официального статистического ведомства о снижении цен на продовольственные товары в июне за счет сезонного удешевления овощей и фруктов наши измерения на основе скан-панели домохозяйств показывают обратную тенденцию. В среднем россияне платили несколько дороже за привычный набор товаров в июне, что и привело к росту общего объема повседневных расходов. Причем стабильность доли затрат на продукты питания (53%) говорит о том, что существенного снижения цен в этой категории не произошло", - считает президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

Регионы.

Динамика расходов в различных регионах страны оказалась в июне разнообразной. Так, на северо-западе и в Сибири объем расходов не изменился по сравнению с маем. В Центральном округе расходы выросли на 1%, на юге страны — на 2%, на Дальнем Востоке — на 0,6%.

А вот в Приволжском округе, в состав которого входит Нижегородская область, расходы снизились на 1,3%.

Доходные группы.

В "Ромире" добавили, что общему росту расходов в июне способствовали только высокодоходники, которые увеличили свои повседневные траты на 1,7%.

Низкодоходники же и россияне со средними доходами в июне потратили в среднем на 0,6% меньше, чем месяцем ранее.

А вот расходы россиян с низкими доходами увеличились на 17,2%.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.