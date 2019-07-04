Проект детсада в ЖК "Новинки Smart City" отправят на госэкспертизу Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дирекция по строительству Нижегородской области осуществила закупку у единственного поставщика экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по детскому саду в ЖК "Новинки Smart City". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Строительство здания детского сада на 320 мест планируется в жилом комплексе на участке, прилегающем к п. Новинки.

Работы выполнит "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". Данная организация проведет необходимые исследования документации в течение 45 календарных дней после заключения контракта.

Цена контракта составляет 865,2 тысячи рублей.

Напомним, что право на достройку ЖК "Новинки Smart City" получил "Фонд защиты прав граждан".

Ранее сообщалось, что на возобновление работ по завершению объектов, расположенных на территории ЖК "Новинки Smart City" планируется дополнительно выделить 230 млн рублей из областного бюджета 2019 года.