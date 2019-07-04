Разновидности дорожно-строительной техники

Строительно-дорожная техника используется в современном мире постоянно. Именно это оборудование обеспечивает качественные дороги. К сожалению, такая техника выходит из строя, поэтому часто требует замены деталей. Найти подходящие запчасти case construction parts можно на этом ресурсе.

Разновидности дорожно-строительной техники

Строительно-дорожное оборудование бывает разным. Основная цель - обеспечить работников необходимой спецтехникой, которая будет качественно выполнять все поставленные задачи. На всех этапах строительства дороги используют разное оборудование. К примеру, для снятия прошлого покрытия используется отдельное устройство, а вот при укладке нового асфальта используют другое оборудование.

Если пройтись по понятиям, то дорожно-строительная техника — это комплекс оборудования, предназначенных для строительства дорог. Список такой техники достаточно разнообразен, поэтому для лучшего понятия их классифицируют на несколько групп.

Выделят следующие разновидности строительно-дорожных машин:

• Оборудование для подготовительных работ. К этой группе относят те машины, которые используют для предварительной подготовки. В этой категории есть: кусторезы - для расчистки дороги от кустарников, корчеватели - для очистки площадки от пней и стволов, рыхлители - для предварительного рыхления мерзлых грунтов.

• Землеройные. К этим машинам относят: бульдозеры для резки и перемещения грунта, экскаваторы - для перемещения грунта на малые расстояния, скеперы - устройства для резки грунта до 5 м.

• Оборудование для укладки. К этим машинам относят устройства, которые предназначены для укладки грунта. Каток — это уплотнительная техника, которая предназначается для укладки покрытия любого типа асфальтобетонных смесей. Кроме того, выделяют заливщик швов - устройство, которое используется для санации мелких швов, нередко с использованием пневматического инструмента. Сама машина представляет собой прицеп с емкостью, которую заполняют битумом.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.