Бешенство лисы выявлено в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области Общество

Бешенство лисы выявлено в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 11 июля 2019 года.

Результат исследования оказался положительным, в связи с чем, правительством Нижегородской области проведено внеочередное заседание.

По итогам было установлено, что участок трассы р.п. Дальнее Константиново – г. Кстово на расстоянии 1 километра до поворота на село Тепелево Дальнеконстантиновского района признан неблагополучным пунктом по бешенству и на его территории установлен карантин по бешенству на срок до 11 сентября 2019 года.

Входящими в угрожаемую зону по бешенству определены следующие населенные пункты Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области: село Тепелево, деревня Старое Тепелево, деревня Кужадон, село Маликово, деревня Кудрино, деревня Лазазей.

На период действия карантина на территории неблагополучного пункта запрещено: проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта; реализацию сырого молока.

Зарегистрированный случай бешенства является восьмым, выявленным с начала года на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что случаи нападения лис на домашнюю птицу участились в Нижегородской области.