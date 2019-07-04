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Общество

Сотрудник нижегородского МЧС Дмитрий Апальков присоединился к #BottleCapChallenge

11 июля 2019 17:02  [69] Общество
Дмитрий Апальков

Дмитрий Апальков

Фото: региональное ГУ МЧС

Начальник пожарно-спасательной части №4 первого отряда федеральной противопожарной службы по Нижегородской области Дмитрий Апальков присоединился к новому всемирному челленжу #BottleCapChallenge.

Этот челлендж появился неделю назад. Суть Bottle Cap Challenge в том, что нужно отвинтить крышечку бутылки ударом ноги с разворота (в народе "вертушкой").

Сперва этот трюк был популярен в узком кругу казахстанских бойцов ММА, в частности первыми его выполнили на камеру Карен Пашикян и Фараби Давлетчин. После этого бойцы бросили вызов Джейсону Стейтему, попросив его повторить трюк. Но Стейтем вызов проигнорил. Затем видео с открыванием бутылки заметил немец Эрролсон Хью (бывший дизайнер Nike) выполнил его и передал эстафету дальше.

Видео быстро стало вирусным среди звезд единоборств и не только. Трюк построили такие звезды ММА как Конор Макгрегор, Джон Джонс, Макс Холлоуэй. Среди отечественных блогеров вызов принял турникмен Игорь Войтенко. Посмотреть все видео челленджа можно по хештегу #BottleCapChallenge.

Дмитрий Апальков, который параллельно со службой в МЧС занимается тайским боксом, также не стал исключением и присоединился к челленджу, записав видео.

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