Сотрудник нижегородского МЧС Дмитрий Апальков присоединился к #BottleCapChallenge Общество

Дмитрий Апальков Фото: региональное ГУ МЧС

Начальник пожарно-спасательной части №4 первого отряда федеральной противопожарной службы по Нижегородской области Дмитрий Апальков присоединился к новому всемирному челленжу #BottleCapChallenge.

Этот челлендж появился неделю назад. Суть Bottle Cap Challenge в том, что нужно отвинтить крышечку бутылки ударом ноги с разворота (в народе "вертушкой").

Сперва этот трюк был популярен в узком кругу казахстанских бойцов ММА, в частности первыми его выполнили на камеру Карен Пашикян и Фараби Давлетчин. После этого бойцы бросили вызов Джейсону Стейтему, попросив его повторить трюк. Но Стейтем вызов проигнорил. Затем видео с открыванием бутылки заметил немец Эрролсон Хью (бывший дизайнер Nike) выполнил его и передал эстафету дальше.

Видео быстро стало вирусным среди звезд единоборств и не только. Трюк построили такие звезды ММА как Конор Макгрегор, Джон Джонс, Макс Холлоуэй. Среди отечественных блогеров вызов принял турникмен Игорь Войтенко. Посмотреть все видео челленджа можно по хештегу #BottleCapChallenge.

Дмитрий Апальков, который параллельно со службой в МЧС занимается тайским боксом, также не стал исключением и присоединился к челленджу, записав видео.