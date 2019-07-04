Около 50 ливневых колодцев планируется отремонтировать в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сегодня руководитель района проверил работу подрядной организации по ремонту ливневых колодцев на улице Богородского. Жители ближайшего микрорайона обратились в администрацию с просьбой провести ремонт на данном участке.
Как пояснил подрядчик, износ колодца напрямую зависит от интенсивности движения транспорта, а данный участок востребован у жителей ближайшего микрорайона.
Напомним, что в этом году кампания по ямочному ремонту в Нижнем Новгороде должна затронуть более 230 000 кв.м. автомобильных дорог и тротуаров.
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