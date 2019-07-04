Нижний сегодня: главные события дня

Власти и нижегородцы договорились, что инвестор при строительстве гостиницы на Мануфактурной учтет мнение жителей
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 11 июля встретились с жителями улицы Мануфактурной и обсудил волнующие их вопросы, связанные со строительством гостиницы в границах улиц Мануфактурная и Совнаркомовская. Власти и нижегородцы договорились, что инвестор при строительстве гостиницы на Мануфактурной учтет мнение жителей.
Семь кандидатов зарегистрированы на довыборы в нижегородскую Думу
Сейчас ТИК проверяют документы и подписные листы, представленные кандидатами при выдвижении и на регистрацию. 24 июля в 18.00 — это крайний срок, когда можно представить в избирательные комиссии документы для выдвижения и регистрации в кандидаты.
Полотна кисти Шишкина и Айвазовского представят на выставке "Сокровища музеев России" в Нижнем Новгороде
В перечень экспозиции входят полотна художников, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры. В целом, экспозиция охватывает период с конца XVII до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков уникальных произведений ключевых российских художников от иконы до соцреализма, собранные из различных уголков страны.
Бешенство лисы выявлено в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
Сейчас участок трассы р.п. Дальнее Константиново – г. Кстово на расстоянии 1 километра до поворота на село Тепелево Дальнеконстантиновского района признан неблагополучным пунктом по бешенству и на его территории установлен карантин по бешенству до 11 сентября 2019 года. Кроме того, в угрожаемую зону по бешенству вошли несколько близлежащих населенных пунктов.
Проект детсада в ЖК "Новинки Smart City" отправят на госэкспертизу
В ЖК "Новинки Smart City" планируется строительство детского сада и необходимо, что бы проект учреждения прошел госэкспертизу. Она обойдется государству в 900 тысяч рублей.
"Рок Чистой Воды-2019" впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной
Фестиваль "Рок Чистой Воды-2019" пройдет в Нижнем Новгороде после 26-летнего перерыва. В этом году в нем примут участие 14 групп. Организаторы надеются собрать на мероприятие до 40 тысяч зрителей.
Дзержинский "Оргсинтез ПроЛаб" намерен в 2020 году создать II очередь производства акриловых дисперсий
"Оргсинтез ПроЛаб" создает в Дзержинске производство акриловых дисперсий для собственных нужд, используя эту продукцию в качестве клеевой основы для собственного упаковочного производства. Объем инвестиций в проект предусматривается в размере 2,75 млрд рублей.
Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной будет ограничено 12-14 июля из-за фестиваля "Moto Family Days"
Ограничение коснется не только набережной, но и еще ряда улиц, расположенных в историческом центре Нижнего Новгорода.
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