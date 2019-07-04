Нижний сегодня: главные события дня Общество

Власти и нижегородцы договорились, что инвестор при строительстве гостиницы на Мануфактурной учтет мнение жителей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов 11 июля встретились с жителями улицы Мануфактурной и обсудил волнующие их вопросы, связанные со строительством гостиницы в границах улиц Мануфактурная и Совнаркомовская. Власти и нижегородцы договорились, что инвестор при строительстве гостиницы на Мануфактурной учтет мнение жителей.

Семь кандидатов зарегистрированы на довыборы в нижегородскую Думу

Сейчас ТИК проверяют документы и подписные листы, представленные кандидатами при выдвижении и на регистрацию. 24 июля в 18.00 — это крайний срок, когда можно представить в избирательные комиссии документы для выдвижения и регистрации в кандидаты.

Полотна кисти Шишкина и Айвазовского представят на выставке "Сокровища музеев России" в Нижнем Новгороде

В перечень экспозиции входят полотна художников, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры. В целом, экспозиция охватывает период с конца XVII до второй половины ХХ века и включает в себя несколько десятков уникальных произведений ключевых российских художников от иконы до соцреализма, собранные из различных уголков страны.

Бешенство лисы выявлено в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области

Сейчас участок трассы р.п. Дальнее Константиново – г. Кстово на расстоянии 1 километра до поворота на село Тепелево Дальнеконстантиновского района признан неблагополучным пунктом по бешенству и на его территории установлен карантин по бешенству до 11 сентября 2019 года. Кроме того, в угрожаемую зону по бешенству вошли несколько близлежащих населенных пунктов.

Проект детсада в ЖК "Новинки Smart City" отправят на госэкспертизу

В ЖК "Новинки Smart City" планируется строительство детского сада и необходимо, что бы проект учреждения прошел госэкспертизу. Она обойдется государству в 900 тысяч рублей.

"Рок Чистой Воды-2019" впервые пройдет на Нижне-Волжской набережной

Фестиваль "Рок Чистой Воды-2019" пройдет в Нижнем Новгороде после 26-летнего перерыва. В этом году в нем примут участие 14 групп. Организаторы надеются собрать на мероприятие до 40 тысяч зрителей.

Дзержинский "Оргсинтез ПроЛаб" намерен в 2020 году создать II очередь производства акриловых дисперсий

"Оргсинтез ПроЛаб" создает в Дзержинске производство акриловых дисперсий для собственных нужд, используя эту продукцию в качестве клеевой основы для собственного упаковочного производства. Объем инвестиций в проект предусматривается в размере 2,75 млрд рублей.

Движение транспорта по Нижне-Волжской набережной будет ограничено 12-14 июля из-за фестиваля "Moto Family Days"

Ограничение коснется не только набережной, но и еще ряда улиц, расположенных в историческом центре Нижнего Новгорода.