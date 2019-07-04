Движение троллейбусов трех маршрутов будет прекращено в Автозаводском районе из-за аварийных работ Общество

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Движение троллейбусов трех маршрутов будет временно прекращено в Автозаводском районе из-за аварийных работ. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В связи с производством аварийных работ на улице Лескова c 20:00 12 июля до 5:00 15 июля временно изменится движение общественного транспорта.

Согласно информации, с 20:00 12 июля до 5:00 15 июля движение автобусов маршрутов №№ А-32, А-68, Т-46, Т-67, Т-75, следующих от улицы Коломенская в направлении улицы Веденяпина, будет временно организовано по улице Лескова, улице Янки Купалы, Южному шоссе, улице Веденяпина и далее по маршрутам. В обратном направлении движение будет организовано без изменений.

Движение троллейбусов маршрутов №№ 2, 4, 22 будет временно прекращено также с 20:00 12 июля до 5.00 15 июля.

Напомним также, что движение транспорта по Нижне-Волжской набережной будет ограничено 12-14 июля из-за фестиваля "Moto Family Days".