АО "Транснефть – Верхняя Волга" отметили на всероссийском конкурсе "Надёжный партнёр — Экология" Общество

Фото: АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО "Транснефть – Верхняя Волга" отметили на всероссийском конкурсе по отбору лучших региональных природоохранных практик "Надёжный партнёр — Экология". Об этом сообщили в пресс-службе компании. Награждение прошло 11 июля 2019 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

"Транснефть – Верхняя Волга" победила в номинации "Лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий на водные объекты".

Высокую оценку экспертного совета конкурса получила деятельность Общества по оборудованию подводных переходов магистральных трубопроводов системами стационарных боновых заграждений для защиты водных объектов, в том числе в крупных мегаполисах и на особо охраняемых природных территориях, от возможных последствий разливов нефти, а также вклад Общества в разработку инновационного экологически чистого торфоминерального гидрофобного самоутилизирующегося нефтяного биосорбента.

СПРАВКА:

Конкурс был организован Ассоциацией "Надёжный партнёр" совместно с "Российским экологическим обществом" при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В целях оказания содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации Национального проекта "Экология" в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов. В мероприятии приняли участие более 100 организаций в различных номинациях.