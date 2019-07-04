Как выбрать мужские часы?

Выбор часов — это всегда тяжелый процесс, который требует тщательного осмотра. Именно часы являются тем неизменным атрибутом, который присутствует практически у каждого мужчины. часы Stuhrling Original Solaris Watch Set 746L.SET.01 - мужские наручные часы, которые гармонично сидят на руке.

Как правильно выбрать часы?

Существует несколько деталей, на которые стоит обязательно обратить внимание при покупке. Первая обязательная деталь - механизм. Сегодня на прилавках магазинов встречается огромный ассортимент разнообразных часов, начиная от механических и заканчивая электронными.

Самый популярный и классический вид механизма - механический. Такие часы могут быть автоматическими или полуавтоматическими. Если сравнивать механические и кварцевые, то разница между ними будет только в источнике питания.

Механические наручные часы обычно имеют спиралевидную пружину. Единственный недостаток такого механизма - из-за неравномерного раскручивания может произойти сбой во времени. Кварцевый механизм работает на батарейке, поэтому сбои во времени почти отсутствуют.

Между кварцевыми и механическими часами есть огромная разница - стоимость. Механические часы создают вручную, из-за чего обусловлена высокая стоимость. Кварцевые созданы с помощью автоматики.

Следующая деталь, на которую обращают внимание - ремешок. Популярный вариант ремешка - кожаный. Такой вариант выглядит достаточно привлекательно, но при этом дорогой по стоимости. К сожалению, у кожаных ремешков есть весомый недостаток - их недолговечность. Более практичные и износостойкие - металлические. Единственный недостаток такого варианта - крепление звеньев.

Последней деталью, на которую обращают внимание, является материал изготовления. На эту деталь стоит обратить особое внимание, ведь от нее зависит качество изделия. Чаще всего для изготовления бюджетных моделей используют алюминий, а вот более дорогие модели делают из нержавеющей стали.

Самые дешевые и не всегда качественные модели изготавливают из поликарбоната. Механизм часов - безусловно, важная деталь, только стоит обращать внимание и на стекло. Современные модели обычно используют хрустальное, минеральное или сапфировое стекло.

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