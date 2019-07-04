Нижний сегодня: главные события дня Общество

Дроны нового поколения станут следить за нижегородскими лесами

Два дрона нового поколения с увеличенной дальностью и временем полета поступили на вооружение лесопожарных служб региона. Данная техника повысит оперативность обнаружения лесных пожаров.

Нижний Новгород намерен прокредитоваться на 2,5 млрд рублей

Мэрия разместила аукционы по выбору финансовых организаций которые откроют кредитные линии. Четыре аукциона предполагают открытие кредитных линий на 500 млн рублей, и еще по одной кредитной линии — на 200 млн и 300 млн рублей.

Музей или церковь: градозащитники готовят обращение губернатору по Нижегородскому острогу

Нижегородскому острог входит в состав Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Однако сейчас на острог претендует РПЦ. Градозащитники пытаются не допустить этого, поскольку горожане могут лишиться доступа в знаковое историческое место.

Гранитные плиты в нижегородском "Сквере им.1905 года" будут перекладывать

Гранитные плиты, которые уложили неровно во время первой очереди благоустройства сквера, продолжают выкладывать в таком же неровном порядке. Кроме того, он заметил, что подпорная стенка делается с нарушением технических требований.

Трамваи и троллейбусы перестанут ходить по Бекетова 12-15 июля

Помимо электротранспорта, изменения коснутся ряда маршрутов автобусов.

Грибы в Нижегородской области из-за дождей накапливают радиацию

Сейчас в регионе начался грибной сезон, однако мало кто знает, что дождливая погода способствует накоплению в грибах радиоактивного цезия.

Первые заболевшие клещевым энцефалитом появились в Нижегородской области

Сейчас зарегистрировано уже четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Один заболевший заразился путем употребления некипяченого козьего молока, еще три человека не сдали клещей на исследование.

Движение троллейбусов трех маршрутов будет прекращено в Автозаводском районе из-за аварийных работ

На улице Лескова c 12 по 15 июля временно изменится движение общественного транспорта на участке дороги от улицы Коломенская в направлении улицы Веденяпина.

Четыре человека погибли при столкновении с фурой на автодороге "Ряжск – Нижний Новгород": возбуждено уголовное дело

Женщина-водитель, управляя автомобилем Лада Калина, в ливень не справилась с управлением, и, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с фурой Volvo.