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Общество

Гидравлические испытания и плановый ремонт тепловых сетей пройдут в Дзержинске 22-26 июля

15 июля 2019 09:17  [40] Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" совместно с Дзержинской ТЭЦ проведут плановые гидравлические испытания и ремонт внутристанционных, магистральных и распределительных тепловых сетей 22-26 июля 2019 года.

Гидравлические испытания (опрессовки) тепловых сетей проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации электростанций и сетей для определения плотности и механической прочности трубопроводов, их элементов и арматуры для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в следующий отопительный сезон. В период проведения испытаний и плановых ремонтных работ в соответствии с постановлением Администрации города будет отключено горячее водоснабжение от центральных и индивидуальных тепловых пунктов, запитанных от источника Дзержинской ТЭЦ.

Гидравлические испытания – необходимый и наиболее эффективным методом диагностики и контроля состояния тепловых систем города. Они проводятся под давлением выше рабочего и позволяют выявить и устранить «слабые места» трубопроводов в ходе подготовки к отопительному сезону, чтобы не допустить порывов зимой.

К компании "Т Плюс" отметили, что при обнаружении разрывов тепловой сети во время испытаний (парение, большое количество воды на улицах или во дворах) просьба сообщать по телефонам диспетчерской службы Дзержинских тепловых сетей 26-66-71, 25-95-70 или в городскую оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050.

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