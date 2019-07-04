Телефонные мошенники: порой мы сами облегчаем их труд. Эксперты помогут распознать преступника. Общество

Фото: с сайта https://46.мвд.рф

В 2018 году количество зарегистрированных фактов мошенничества, совершенных с использованием средств мобильной связи, выявленных правоохранительными органами, составило 42 712 (источник - ТАСС). Способы, которые порой применяют телефонные мошенники, поражают своей изобретательностью и техническим исполнением. В большинстве случаев за данными действиями стоит целая группа подготовленных и технически грамотных людей, именно поэтому так трудно бывает отличить сотрудника колл-центра банка от мошенника.

Роскачество поможет распознать преступника по звонку.

Порой мы сами облегчаем мошенникам их неблаговидный труд. Из-за того, что социальные сети уже давно стали частью нашей повседневной жизни, многие выкладывают на всеобщее обозрение всю личную информацию, включая номера телефонов, адреса проживания, информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, свой распорядок дня, указываем свое местоположение в режиме реального времени и многое другое.

В конце концов, мы живем в эпоху, когда грань между личным и публичным у многих и вовсе стирается. Преступникам остаётся только наметить потенциальную жертву и узнать из ее страницы в соцсети все, что их интересует, а далее – придумать "легенду", а чаще - использовать отработанную схему.

Наиболее распространенные признаки того, что вы общаетесь с мошенником:

1. Неизвестный просит вас сообщить CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из SMS? Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник. Спокойно прервите разговор и сообщите в ваш банк, с какого номера поступил звонок.

2. Вам указывают реквизиты для перевода? Ни в коем случае не переводите по ним средства, даже если легенда кажется вам убедительной. Проверяйте любую легенду! Уточняйте ФИО звонящего и детали, которые не может знать посторонний человек, обязательно свяжитесь с родными, если речь идет о них. Конечно, может произойти все, что угодно, но пара минут ничего не решит.

3. Вас просят предоставить какие-либо личные сведения? Обязательно уточняйте, для чего это необходимо. Если вы сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник, не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами, а также другие сведения, разглашение которых может привести к финансовым потерям.

4. Вам звонят с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом? Выглядит все примерно так: вам звонит "сотрудник банка", клиентом которого вы являетесь, и говорит, что с вашего счета неизвестные пытаются списать некую сумму денег. Звонящий может даже рассказать вам, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по вашему счету, но это далеко не гарантия подлинности – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников. Запомните – это "развод"! Обычно в подобных случаях банк автоматически блокирует все движения денежных средств по карте, и сам клиент звонит для разблокировки и называет свои данные.

5. Вы на 100% не уверены в том, откуда исходит звонок? Попросите собеседника перезвонить позднее, ссылаясь на занятость и невозможность разговаривать в данный момент. В данной просьбе есть две положительные стороны: во-первых, у вас будет время проверить номер телефона, с которого был осуществлён звонок, в интернете (если это мошенник, наверняка кто-то уже отметил данный номер на различных форумах как потенциально опасный), а во-вторых, аферисты далеко не всегда перезванивают повторно, предпочитая решать все задачи за один звонок.

6. Сотрудник банка отказывается называть свои ФИО, должность и рабочий номер телефона? Вряд ли звонок действительно поступает от банка. Если собеседник представился сотрудником банка, лучше перезвоните в банк самостоятельно и уточните, действительно ли звонок поступил от его сотрудников, попросите перевести на него и продолжите диалог. Звоните только по телефону, указанному на сайте или на карте, а не по номеру, который продиктовал вам собеседник или который поступил в SMS.

7. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Если вам обещают легких денег или выгоды без усилий – очевидно, вас хотят обмануть. К примеру, вам могут рассказать о том, что вы выиграли в лотерее, или вам сейчас будет осуществлен денежный перевод, однако от вас требуется либо информация по карте, либо некий взнос. Вспоминаем русскую пословицу: "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".

8. На вас давят, чтобы вы быстро приняли решение, описывают пугающие сценарии? Запомните – две минуты ничего не решат. Спокойно разберитесь в ситуации, задавайте уточняющие вопросы, не позволяйте тревоге затмить здравый смысл. Велика вероятность, что ничего не произошло, и это мошенник "сгущает краски". Объявите, что вы записываете разговор. Собеседника пугает ваше предупреждение? Действительно, в большинстве случаев именно это заставляет преступников пойти на "попятную".

9. Собеседник торопит вас? Велика вероятность, что на линии мошенник. В спешке многие теряют бдительность и не успевают обработать информацию, именно поэтому преступники используют этот прием.

10. Вас просят никому не рассказывать о данном разговоре и о том, что вас просят сделать? Сразу прощайтесь с собеседником, ведь на линии мошенник.

(Рекомендации составлены совместно с экспертами по кибербезопасности из Group-IB).

В одном из банков специалистам Роскачества сказали следующее:

"В последнее время звонки от телефонных мошенников занимают одно из лидирующих мест среди киберпреступлений против клиентов банков. Это социальная инженерия, незаконный метод получения информации, при котором жертва предоставляет все данные самостоятельно. Социальная инженерия стала одной из самых острых проблем для клиентов российских банков: ее доля в общем объеме мошенничества в отношении клиентов достигла 88%. Всем клиентам следует соблюдать простые правила: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, ПИН-код, CVC-коды, одноразовые пароли для подтверждения операций. В такой ситуации нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру. Подробно о типах мошенничества и способах защиты можно узнать на сайте банка".

Для того, чтобы еще до контакта с собеседником знать, кто вам звонит, найдите и скачайте специальное приложение, которое определяет неизвестные номера и предупреждает о принадлежности номера к организации или категории "спам". В большинстве случаев такое приложение спасает от нежелательных контактов, поскольку эти приложения, как правило, строятся на информации от других пользователей, которые отмечают подозрительные номера телефонов.

Куда жаловаться на телефонных мошенников?

Если звонок поступил, якобы, от сотрудника банка, но вы "раскусили" мошенника или даже просто подозреваете – свяжитесь с банком, от имени которого был совершен звонок, и продиктуйте им данный номер. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке номера мошенника.

В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией или даже по какой-то причине "клюнули" на удочку аферистов - обращайтесь ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении. Пригодятся все факты, которые вы запомнили.

Конечно, звонок действительно может быть важным и судьбоносным, но лучше потратить немного своего времени на выяснение деталей и на их проверку, чем поплатиться за свою наивность и спешку.