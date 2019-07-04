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Общество

Более 15 тысяч нижегородцев уже обследовали врачи "Поездов здоровья" в 2019 году

15 июля 2019 16:53  [65] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Более 15 тысяч жителей Нижегородской области уже обследовали врачи "Поездов здоровья" в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Данный проект реализуется по инициативе главы области Глеба Никитина "Доступная медицина". С 16 апреля 2019 года по районам курсируют Северный и Южный "Поезда здоровья".

В настоящее время мобильные лаборатории побывали уже в 55 населенных пунктах 20 районов Нижегородской области. Врачи провели более 15 тысяч консультаций восьми тысячам пациентов

Наиболее востребованными являются консультации офтальмолога - 2197 и невролога - 2036.

В 2019 году врачи "Поездов здоровья", обследовав нижегордцев, впервые выявили 1501 заболевание, в том числе 88 случаев подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено 3857 человек, и 538 - на госпитализацию.

Специалистами проведено более 9057 исследований, в том числе ФЛГ - 3917, ЭКГ - 1437, УЗИ - 1356, онкоцитология - 1452, ММГ - 554.

Впервые выявлено 1607 заболеваний, в том числе 113 случаев подозрений на злокачественное новообразование (ЗНО). На дополнительное обследование направлено 4335 человек, на госпитализацию - 589 человек.

Добавим, что в 2019 году организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" специальным автотранспортом, оборудованном для доставки лиц старше 65 лет.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогают в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, неизменно получая положительные отзывы и благодарности пациентов.

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