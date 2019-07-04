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Ритейлер "Лента" оштрафован в Нижнем Новгороде на 4 млн рублей за дискриминацию поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области.
Комиссия УФАС выявила, что "Лента" создала дискриминационные условия для семи поставщиков алкогольной продукции и двух поставщиков мяса курицы. В частности, ритейлер установил дня них разный размер штрафных санкций за несоблюдение уровня исполнения заказов. При этом различный размер штрафа не зависел от каких-либо условий поставок.
Это является нарушением закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" за нарушение которого предусмотрен штраф.
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