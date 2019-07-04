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Бизнес

Ритейлер "Лента" оштрафован в Нижнем Новгороде на 4 млн рублей за дискриминацию поставщиков

15 июля 2019 17:25  [105] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Ритейлер "Лента" оштрафован в Нижнем Новгороде на 4 млн рублей за дискриминацию поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области.

Комиссия УФАС выявила, что "Лента" создала дискриминационные условия для семи поставщиков алкогольной продукции и двух поставщиков мяса курицы. В частности, ритейлер установил дня них разный размер штрафных санкций за несоблюдение уровня исполнения заказов. При этом различный размер штрафа не зависел от каких-либо условий поставок.

Это является нарушением закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" за нарушение которого предусмотрен штраф.

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