Ритейлер "Лента" оштрафован в Нижнем Новгороде на 4 млн рублей за дискриминацию поставщиков Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Ритейлер "Лента" оштрафован в Нижнем Новгороде на 4 млн рублей за дискриминацию поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области.

Комиссия УФАС выявила, что "Лента" создала дискриминационные условия для семи поставщиков алкогольной продукции и двух поставщиков мяса курицы. В частности, ритейлер установил дня них разный размер штрафных санкций за несоблюдение уровня исполнения заказов. При этом различный размер штрафа не зависел от каких-либо условий поставок.

Это является нарушением закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" за нарушение которого предусмотрен штраф.