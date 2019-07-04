Движение транспорта запретят на ул.Витебской с 15 июля до 7 августа Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта ограничат на ул.Витебской Нижнего Новгорода с 15 июля до 7 августа 2019 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ограничение обусловлено строительно-монтажными работами.

Проезд транспорта запретят по этой улице с 15 июля до 22:00 7 августа между домами №2 и домом №;. Объехать зону, которую перекроют, можно по прилегающим улицам.