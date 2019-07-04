История заболевания - что это такое?

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Особенности ожирения

Ожирение - частая проблема многих людей, которая приводит к повышению жировой ткани в организме. Данная патология сильно заметна внешне, потому что человек начинает увеличивать свой вес, а значит его размеры становятся больше.

Основной симптом патологии - избыточный лишний вес, который приводит к дискомфорту человека. Чтобы определить индекс массы тела, необходимо разделить вес на рост в квадрате. Диагноз ожирение ставят только в том случае, если индекс превышает показатель в 30. Если значение показывают от 18, 5 до 25 - это норма, но если показатели выше, то это означает ожирение.

Наиболее популярная причина ожирения - нарушение пищевого поведения, которое приводит к неконтролируемому потреблению пищи. Если поступившие калории не сжигаются во время физической активности, то они накапливаются в виде жировой прослойки.

К дополнительным факторам риска относят генетическую предрасположенность, потому что она напрямую влияет на возникновение патологии. Кроме того, к факторам относят малоподвижный образ жизни, прием гормональных препаратов и физиологические особенности.

Чтобы определить степень ожирения, считают индекс массы тела. Всего существует четыре стадии ожирения:

Первая (от 30 до 35).

Вторая (от 35 до 40).

Третья (от 40 до 50).

Четвертая или сверхожирение (более 50).

Кроме того, для более точного диагноза, доктор также назначает дополнительные исследования в виде рентгенологическое исследование черепа и позвоночника. Помимо этого, пациент должен регулярно сдавать кровь на глюкозу, особенно если есть жалобы на сухость во рту и жажду.

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