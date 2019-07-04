Группа мониторинга "Единой России" во главе с Денисом Москвиным оценила реализацию нацпроектов в Костроме Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Мониторинговая группа президиума генерального совета партии "Единая Россия" под руководством депутата Государственной думы, секретаря нижегородского регионального отделения партии Дениса Москвина во главе с Денисом Москвиным оценила ход реализации нацпроектов в Костроме. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Всего на территории Костромской области в рамках десяти нацпроектов реализуется 46 региональных проектов. В той или иной степени нацпроекты затронут жизнь каждого жителя региона.

Особое внимание группа мониторинга под руководством Дениса Москвина уделила работам в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Комиссия посетила благоустраиваемые городские общественные пространства, которые приводятся в порядок после того, как были выбраны самими жителями на народном голосовании. Также группа мониторинга оценила дворовые территории Костромы, посетив несколько из них.

"Впечатления положительные. Это пример того, каким образом государство должно заботиться о формировании комфортной городской среды", - отметил Денис Москвин.

"Благоустроенные дорожки, хорошее освещение, наличие инфраструктуры на общественных территориях - это и является базовой целью проекта "Формирование комфортной городской среды". И мы должны сделать наши города такими, чтобы в них хотелось жить. Тем более, в таком прекрасном старинном русском городе, как Кострома. Здесь, мне кажется, это реализовано достаточно эффективно", - добавил депутат.

В рамках визита Денис Москвин провел встречу с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Глава региона отметил, что мероприятия в рамках нацпроектов в регионе проводятся максимально публично. До 2024 года регион получит более 47 млрд рублей, и, конечно, жители области должны понимать, куда и на что расходуются средства, контролировать этот процесс.

"Понимая важность национальных проектов в повышении качества жизни людей, в экономическом развитии области, мы осуществляем ежедневное информирование о ходе реализации в регионе национальных проектов. К контрольным мероприятиям привлекаем общественность. Рейды с участием общественных организаций и объединений проходят еженедельно, публично, с привлечением средств массовой информации", - отметил Сергей Ситников.

Также представители "Единой России" отметили достойное качество работы региональных и местных органов власти по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда".

"То, что видел я, мне понравилось. Я понимаю, что весь наш депутатский корпус вовлечён в эту работу. После встречи с губернатором вижу, что и руководство региона крайне подробно понимает саму миссию той работы, которую начинают сейчас делать. Мы уже более 30 регионов страны объехали и, конечно, видим лучшие практики, которые есть на территории субъектов. И стараемся не контролировать здесь, не кого-то поучать, а поделиться этим и иметь канал обратной связи", - подвел итоги работы мониторинговой группы Денис Москвин.

Напомним, что 5 июля Денис Москвин выступил на политической конференции партии "Единая Россия" в Москве, где, как заместитель руководителя группы мониторинга за исполнением нацпроектов президиума генсовета партии, доложил председателю партии, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о проводимой работе в субъектах РФ.

"Мы должны построить работу наших региональных и местных отделений таким образом, чтобы у каждого человека было понимание, как именно изменится его жизнь в результате реализации нацпроектов. Где появятся новые школы, где будет построен детский сад, где будет благоустроено новое общественное пространство или проложена новая дорога - все это прямым образом влияет на людей, на социальное самочувствие", - сказал тогда Денис Москвин.