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Общество

Подрядчик обещает завершить ремонт дороги около нижегородского онкодиспансера на ул.Деловой в середине августа

16 июля 2019 16:58  [96] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Подрядчик обещает завершить ремонт дороги, обустройство парковок и новых тротуаров около нижегородского онкодиспансера на ул.Деловой в середине августа. Об этом стало известно в ходе объезда с участием главы города Владимира Панова.

Владимир Панов сделал замечание по обустройству сходов с тротуара на пешеходный переход.

"Здесь ширина около метра, но этого явно недостаточно. Сделайте, чтобы сход именно по пешеходному переходу был более широким",- сказал мэр города.

По словам подрядчика, срок завершения ремонтных работ по контракту – сентябрь, но на этой улице работы планируется завершить раньше – в середине августа.

Владимир Панов призвал подрядчика уделить особое внимание технологии нанесения разметки термопластиком.

"Делали термопластиком в этом году по улице Минина и там явно недостаточный слой нанесли, даже было видно основное покрытие, поэтому переделывали. Не допускайте таких нарушений",- пояснил он.

Как отметил глава города, сейчас работы в рамках нацпроекта идут на 19 участках из 32.

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