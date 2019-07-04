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Бизнес

Представительство туроператора с 20-летним стажем ANEX Tour открылось в универмаге "Сормовские Зори"

17 июля 2019 12:42  [93] Бизнес

Представительство туроператора с 20-летним стажем ANEX Tour открылось в универмаге "Сормовские Зори". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага.

Турагентство специализируется на пляжном и оздоровительном отдыхе, экскурсионных турах, санаторно-курортном лечении.

"Для каждого, кто ценит комфорт на отдыхе и не привык сорить деньгами, найдётся тур, отель, климат и подходящие условия, в зависимости от его желаний и предпочтений", - говорится в сообщении.

ANEX Tour предлагает отдых в Турции, Доминиканской Республике, на Кипре или на Мальдивах, а также в Испании и Италии. Также в агенстве можно приобрести тур в Грецию, Черногорию, Таиланд и Въетнам. Тем, кто хочет провести отдых с пользой для здоровья, ANEX Tour советует посетить термальные источники Венгрии и Чехии.

Кроме того, в ANEX Tour предусмотрены специальные VIP-программы, где предлагается ряд дополнительных услуг (расширенное страхование, услуги на вылете и прилете, а также привилегированное наземное обслуживание).

Турагенство ANEX Tour находится на третьем этаже универмага "Сормовские Зори".

"ANEX Tour существует на рынке международного туризма уже более 20 лет, поэтому сомневаться в качестве предоставляемых ими услуг не приходится. Далеко не каждый человек может самостоятельно определиться с выбором страны и условий для отдыха. ANEX Tour предлагает весь комплекс туристических услуг от перелёта до консультации клиентов по "горячей" линии во время отдыха. Менеджеры представителя туроператора в универмаге "Сормовские Зори" всегда настроены доброжелательно и вызывают особое доверие у покупателей. Наверное, поэтому сюда перед отпуском приходят не только сормовичи, но и жители других районов города", - сказала директор по аренде универмага "Сормовские Зори" Ольга Лукоянова.

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