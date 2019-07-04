"ПМК "Выксунская" выплатила долги по зарплате после прокурорской проверки Бизнес

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"ПМК "Выксунская" выплатила долги по зарплате после прокурорской проверки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 17 июля 2019 года.

Проверкой по анонимному обращению установлено, что работодателем в апреле и мае 2019 года нарушались сроки выплаты заработной платы от 7 дней до двух недель. Кроме того у работодателя перед 120 работниками образовалась задолженность по выплате зарплаты за май 2019 года в размере 4 млн рублей.

В связи с этим, генеральному директору предприятия вручено предостережение о недопустимости нарушения закона, в отношении него возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, внесено представление об устранении нарушений.

В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.



Долги по зарплате ООО "Саровское Управление Строительства" в 2,3 млн рублей также были погашены после вмешательства прокуратуры.