Последние новости рубрики Общество
17 июля 2019 16:24  [35] Самарская компания поставит комплексы фиксации нарушений ПДД для нижегородских дорог
17 июля 2019 16:20  [44] Четыре общественных пространства благоустроят в Городецком районе в этом году
17 июля 2019 16:05  [62] Центр культурного развития в Дивеево построят за 200 млн рублей
17 июля 2019 15:37  [98] Концептуальное освещение стен и башен Нижегородского кремля разработают за 1 млн рублей
17 июля 2019 15:03  [77] Бесплатные азотные шоу и интерактивные программы проводит ТЦ "Муравей" каждую субботу
17 июля 2019 14:45  [154] Массовой гибели пчел в Нижегородской области не зафиксировано в условиях негативной ситуации по России
17 июля 2019 14:19  [152] Росприроднадзор настаивает на возбуждении уголовного дела из-за свалки в СНТ "Родник"
17 июля 2019 14:15  [175] Две нижегородские школы объединят в одну
17 июля 2019 13:32  [148] "Волонтеры отлично справляются с оказанием помощи нижегородцам при подключении к цифровому ТВ", - Денис Москвин
17 июля 2019 13:17  [137] ЗАГС устанавливает новую программу, сейчас в работе системы наблюдаются сбои
Общество

Концептуальное освещение стен и башен Нижегородского кремля разработают за 1 млн рублей

17 июля 2019 15:37  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проектно-сметную документацию по архитектурно-художественному освещению стен и башен Нижегородского кремля разработают за 999 999 рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен предусмотреть концептуальную подсветку стен, зубцов и башен кремля в трех режимах:

- повседневный режим (статическое освещение)

- режим выходного дня (динамическое освещение)

- праздничный режим (динамическое освещение с применением световой графики на участке от Георгиевской до Кладовой башен Кремля).

Аукцион по выбору подрядчика запланирован на 30 июля 2019 года. По контракту, работы нужно будет выполнить в течение 45 дней.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что ступени и пандусы на склоне кремля отремонтируют за 17 млн рублей. Кроме того, проект реставрации четырех башен предложено разработать почти за 6,6 млн рублей. 

СПРАВКА:

Общая протяженность стен Нижегородского кремля – 2 тысячи метров, высота – от 13 до 15 м, количество башен – 13, их высота – до 30 м.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph