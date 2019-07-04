Концептуальное освещение стен и башен Нижегородского кремля разработают за 1 млн рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проектно-сметную документацию по архитектурно-художественному освещению стен и башен Нижегородского кремля разработают за 999 999 рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен предусмотреть концептуальную подсветку стен, зубцов и башен кремля в трех режимах:

- повседневный режим (статическое освещение)

- режим выходного дня (динамическое освещение)

- праздничный режим (динамическое освещение с применением световой графики на участке от Георгиевской до Кладовой башен Кремля).

Аукцион по выбору подрядчика запланирован на 30 июля 2019 года. По контракту, работы нужно будет выполнить в течение 45 дней.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что ступени и пандусы на склоне кремля отремонтируют за 17 млн рублей. Кроме того, проект реставрации четырех башен предложено разработать почти за 6,6 млн рублей.

СПРАВКА:

Общая протяженность стен Нижегородского кремля – 2 тысячи метров, высота – от 13 до 15 м, количество башен – 13, их высота – до 30 м.