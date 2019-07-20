Банк "Открытие" предлагает корпоративным клиентам дистанционное открытие депозитов Бизнес

Банк "Открытие" предлагает корпоративным клиентам дистанционное открытие депозитов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

То есть без посещения офиса в режиме онлайн можно оформить любой из шести депозитов в линейке банка в рублях, долларах или евро.

Сервис реализован в системе дистанционного банкинга "Бизнес-Линк", с помощью которой корпоративные клиенты "Открытия" могут выбирать - размещать депозиты по единой ставке "онлайн", либо по индивидуальной ставке, согласованной с клиентским менеджером. Обе опции возможны без обращения в банк.

В пресс-службе подчеркнули, что основное преимущество размещения депозитов по ставке "онлайн" - скорость. После ввода в систему информации о сроке и сумме сделки клиент получает готовое предложение по ставке в соответствии с заявленными банком типовыми условиями. Ставка по депозиту котируется в системе автоматически. Если же клиенту важен индивидуальный подход, корректировка условий размещения депозита может быть осуществлена по согласованию с клиентским менеджером.

СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.