Движение транспорта перекроют на ул.Молдавской с 22 по 25 июля Общество

Движение транспорта перекроют на ул.Молдавской с 22 по 25 июля Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта перекроют на ул.Молдавской в Советском районе Нижнего Новгорода с 22 по 25 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В ведомстве пояснили, что движение перекроют с 07:00 22 июля до 07:00 25 июля. В это время на дороге вдоль участка на участке от дома 46 до дома 51 будут вестись строительные работы.

Данный участок можно объехать по прилегающим улицам.