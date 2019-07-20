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Общество

Движение транспорта перекроют на ул.Молдавской с 22 по 25 июля

18 июля 2019 13:05  [194] Общество
Движение транспорта перекроют на ул.Молдавской с 22 по 25 июля

Движение транспорта перекроют на ул.Молдавской с 22 по 25 июля

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта перекроют на ул.Молдавской в Советском районе Нижнего Новгорода с 22 по 25 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В ведомстве пояснили, что движение перекроют с 07:00 22 июля до 07:00 25 июля. В это время на дороге вдоль участка на участке от дома 46 до дома 51 будут вестись строительные работы.

Данный участок можно объехать по прилегающим улицам.

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