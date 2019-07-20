Новый тротуар построили в Советском районе Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Завершилось строительство нового тротуара около школы №44 в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на главу района Владимира Исаева.

"Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поставил задачу – уделить особое внимание безопасности социально-значимым объектам: школам, детским садам. В ходе визита в школу №44 на родительском собрании родители отметили, что очень нужна пешеходная дорога у образовательного учреждения. Совместно с подрядной организацией ООО "Стройдор" мы нашли творческое решение по строительству тротуара", - сообщил Владимир Исаев, подчеркнув, что эта работа направлена на безопасность всех жителей.

Общая площадь пешеходной дороги составляет более 130 кв. м, длина около 100 м.

Местные жители также отметили, что "тротуар очень востребован", поскольку "раньше по этой дороге все пешеходы прыгали от проезжающих мимо машин".

Отметим, что Владимир Исаев является главой Советского района с января 2017 года, однако безопасность детей и жителей района не рассматривалась. Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода с 17 января 2018 года.

Напомним, что Владимир Панов поручил главам районов и руководителям структурных подразделений в работе с населением особое внимание уделялась организации личных приемов. В 2018 году глава города лично провел девять выездных встреч с жителями районов, на них пришло более 6 тысяч человек.