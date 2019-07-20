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Происшествия

Еще один мужчина утонул в Нижегородской области с начала недели

18 июля 2019 14:43  [324] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Еще один мужчина утонул в Нижегородской области с начала недели. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 18 июля 2019 года.

Он погиб в водоеме в районе физкультурно-оздоровительной базы "Снежинка" (Арзамас). Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в понедельник, 15 июля, в Кстовском районе (д. Ройка) из р. Кудьма работниками аварийно-спасательного отряда было извлечено тело погибшего мужчины.

Кроме того, следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летней девочки 15 июля на реке в Кстовском районе.

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