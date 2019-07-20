Общественная палата объявила набор в наблюдательную комиссию за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Политика

Общественная палата объявила РФ набор в наблюдательную комиссию за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

Процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области стартует 19 июля 2019 года.

Выдвинуть кандидатуры могут общероссийские, межрегиональные, региональные и общественные объединения. В состав комиссии по закону могут войти от пяти до 40 человек.

"Задачи Общественной палаты Нижегородской области – донести информацию о наборе в наблюдательную комиссию до общественных организаций региона и оказать им консультационную и методическую помощь. Данные о кандидатах и необходимый пакет документов организации сами направляют в Общественную палату РФ на рассмотрение", - сообщил и.о. председателя Общественной палаты Нижегородской области Михаил Орлов.

Прием документов от кандидатов в наблюдательные комиссии закончится 17 сентября 2019 года.

Необходимая информация и образцы документов размещены на сайте Общественной палаты.

Консультационную помощь можно получить по телефонам:

- Общественная палата Нижегородской области – (831) 411-88-54

- Общественная палата Российской Федерации – (495) 221-83-63 доб. 2152