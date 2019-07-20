"Шесть промышленных предприятий Арзамаса успешно сотрудничают с Беларусью", - Александр Щелоков Бизнес

"Шесть промышленных предприятий Арзамаса успешно сотрудничают с Беларусью", - сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков, который представлял Нижегородскую область на VI форуме регионов России и Беларуси.

Форум прошел 16−18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия - "Межрегиональные связи - основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Белорусси и России".

Экономическое сотрудничество Арзамаса и Республики активно развивается. По итогам 2018 года из 14 крупных и средних промышленных предприятий города шесть взаимодействуют с белорусскими. В Белоруссии арзамасские предприятия закупают комплектующие для собственного производства, а в Республику поставляются автокомпоненты и запчасти в сфере машиностроения, а также приборы учета воды и газа. Общий объем экспорта городских предприятий за прошлый год составил более 103 млн рублей, а импорта – свыше 52 млн рублей.

По мнению Александра Щелокова, на сегодняшний день в сотрудничестве приоритет необходимо отдать развитию культурных и гуманитарных проектов.

"Именно на уровне местного самоуправления складываются партнерские связи, создается фундамент братских отношений. Мы дорожим побратимскими отношениями с четырьмя муниципалитетами Беларуси – Воложином, Славгородом, Чаусами и Сморгонью. В этом году арзамасские поисковики в десятый раз будут участвовать в российско-белорусской поисковой "Вахте памяти" на территории Чаусского и Славгородского районов Могилевской области", - сказал Александр Щелоков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что Республика Беларусь - важнейший партнер Нижегородской области по всем направлениям сотрудничества.

"Республика Беларусь была и остается одним из наших основных стратегических партнеров и расширение двусторонних связей относится к приоритетным задачам внешнеэкономической деятельности региона. Уверен, что сложившиеся прочные дружеские связи между регионом и Республикой Беларусь будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в 2018 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта регион планирует удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с $3 млрд в 2017 году до $6 млрд в год. Глеб Никитин подчеркнул, что региональное правительство для выполнения этой задачи будет "активно взаимодействовать со всеми федеральными ведомствами, институтами развития".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

СПРАВКА:

По данным Приволжского таможенного управления по итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области с Белоруссией составил $945,1 млн, в том числе экспорт из Нижегородской области составил $773,5 млн, а импорт - $171,6 млн. По итогам 2016−2018 годов Белоруссия занимает 1 место по объему товарооборота с Нижегородской областью.