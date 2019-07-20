Более 200 нижегородских предприятий будут внедрять бережливое производство Бизнес

Более 200 нижегородских предприятий базовых отраслей экономики войдут в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя промежуточные итоги нацпроекта в отрасли.

Регион стал одним из первых в России, где начали внедрять технологии бережливого производства в сельском хозяйстве.

"Это новое, сложное направление. Пока у нас в регионе таких примеров немного – в 2019 году в нацпроекте участвуют всего несколько предприятий, в основном, это крупные организации перерабатывающей промышленности", - пояснил Евгений Люлин.

Одним из участников нацпроекта стал "Племзавод имени Ленина" (Ковернинский район). Предприятие занимается растениеводством, мясным и молочным животноводством, производством колбас.

"Мы реализовали несколько проектов по внедрению бережливых технологий", - сообщил директор ООО "Племзавод имени Ленина" Дмитрий Петров.

В частности, оптимизация процесса транспортировки готовой колбасы и полуфабрикатов позволила сократить затраты на доставку продукции и организовать ее таким образом, чтобы продукты питания быстрее поступали в продажу. В результате покупатели получили более свежий товар.

Кроме того, благодаря повышению эффективности использования кормов для крупного рогатого скота животные стали получать более сбалансированный рацион, что помогло увеличить производство молока, снизив его себестоимость с 22 рублей до 20,6 рублей за литр.

"Через 5 лет в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" в Нижегородской области будет вовлечено не менее 220 крупных и средних предприятий базовых отраслей экономики", - заявил Евгений Люлин.

"Различные положительные изменения в результате реализации нацпроекта почувствуют, по предварительным оценкам, не менее 2 млн нижегородцев. Это и улучшение условий труда на предприятиях, и рост доходов благодаря улучшению экономики организации, и повышение качества услуг в социальной сфере", - подытожил вице-губернатор.

Напомним, по решению главы региона Глеба Никитина Нижегородская область стала одним из первых регионов в России, которые начали работу по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Проекты повышения производительности труда на предприятиях и в организациях в Нижегородской области реализуют в партнерстве с госкорпорацией "Росатом". Апробированные в атомной отрасли технологии бережливого производства применяются для повышения эффективности работы и в других сферах жизни. В частности, нацпроект в Нижегородской области предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении.

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".