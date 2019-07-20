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Общество

"Стабильная работа металлургических производств – необходимое условие развития других отраслей экономики", - Евгений Лебедев

21 июля 2019 09:17  [186] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил нижегородских металлургов с профессиональным праздником, который отмечают в России 21 июля.

"Нижегородская металлургия является гордостью не только Нижегородской области, но и всего отечественного металлургического комплекса. Стабильная работа металлургических производств – необходимое условие развития других отраслей экономики, поэтому вклад металлургов в социально-экономическое развитие нашего региона и всей страны особенно значителен.

Благодаря внедрению высокотехнологического оборудования, современных систем управления, реализации крупных инвестиционных проектов, металлургическая промышленность превратилась в динамичную, эффективную и конкурентоспособную на мировом уровне отрасль экономики России. Но это было бы невозможно без высококлассных специалистов – людей, преданных своему делу и призванию.

Вы - представители славной и почетной профессии сильных и стойких людей, и сегодня достойно продолжаете вековые традиции своих предшественников. Примите слова благодарности за ваш нелегкий самоотверженный труд, любовь и верность которая зачастую передается от поколения к поколению", - отмечается в поздравлении.

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