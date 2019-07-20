Глеб Никитин поручил построить модульный ДК в одном из сел Дальнеконстантиновского района Общество

Модульный ДК Фото: Из архива пресс-службы правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил построить модульный ДК в с.Малая Пица Дальнеконстантиновского района, где библиотека и дом культуры находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня - 19 июля 2019 года губернатор находится с рабочим визитом в данном районе. Местные жители с.Малая Пица обратили внимание главы области на неподобающее состояние здания, в котором сегодня располагаются библиотека и дом культуры.

Представители районной администрации отметили: здание настолько изношено, что ремонт может быть сопоставим со строительством нового объекта. Глеб Никитин, выслушав все предложения, поручил региональным министерству культуры и министерству строительству проработать вопрос возведения модульного дома культуры в с.Малая Пица.

"Районную администрацию, в свою очередь, прошу подобрать участок. Это важный вопрос. Безусловно, социально-значимые учреждения в таких условиях находиться не должны", - подчеркнул губернатор.

Напомним, что восемь новых домов культуры появилось в Нижегородской области в 2018 году по поручению Глеба Никитина. В текущем году будут построены четыре модульных дома культуры в Арзамасском, Богородском, Вадском и Лысковском районах.