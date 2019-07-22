Выстрел в голову и федеральный розыск: подозреваемого в покушении на убийство в Борском районе задержали спустя восемь лет Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Борском районе Нижегородской области перед судом предстал житель Московской области, обвиняемый в покушении на убийство, совершенное в 2011 году. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, завершено расследование уголовного дела по обвинению 41-летнего мужчины по ч. 3 ст. 30, п.п. "б, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении лица, в связи с исполнением служебной деятельности, из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в сентябре 2011 года в развлекательном комплексе, расположенном в г. Бор Нижегородской области, охранник заведения сделал нетрезвому обвиняемому, который мешал отдыхать посетителям, правомерное замечание и потребовал, чтобы тот прекратил свои противоправные действия. На этой почве между фигурантами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нецензурно оскорбил охранника и высказал в его адрес угрозы убийством. После этого охранник потребовал, чтобы обвиняемый покинул помещение развлекательного комплекса.

Спустя непродолжительное время обвиняемый вернулся в заведение и из хулиганских побуждений выстрелил из самозарядного оружия самообороны "Кордон" по охраннику, один из которых, с близкого расстояния - в голову потерпевшему. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия.

Пострадавший был экстренно госпитализирован в больницу и благодаря квалифицированной медицинской помощи остался жив.

Позднее обвиняемый был объявлен в федеральный розыск. В мае 2019 года на территории Московской области его местонахождение было установлено. Вину в содеянном он не признал. Вместе с тем, на основании совокупности собранные доказательств уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

Ранее сообщалось, что жителя Починок приговорили к восьми годам тюрьмы за покушение на убийство незнакомца в пьяной ссоре.