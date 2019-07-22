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Общество

Благоустроенный сквер в Бутурлино у памятника основателя поселка откроется 24 августа

22 июля 2019 14:38  [103] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Благоустроенный сквер в Бутурлино у памятника основателя поселка откроется 24 августа. Об этом стало известно в ходе выездного заседания Клуба парламентских журналистов при Законодательном собрании Нижегородской области в Бутурлинский район, организованном по инициативе депутата Александра Ефремцева и при поддержке руководства района.

С 2018 года поселок участвует в федеральной программе формирования комфортной городской среды и в текущем году по этой программе ведется благоустройство общественного пространства "Сквер у памятника Ф.И.Бутурлину". На эти цели выделено более 5 млн рублей. Торжественное открытие сквера планируется в день празднования 90-летия со дня основания Бутурлинского района - 24 августа.

"Прошли обсуждения, проводили сходы граждан, собрания. Обсуждали место, где будут проводиться работы, как это будет выглядеть. В итоге было решено здесь в центре района, рядом с администрацией обустроить сквер", - пояснил глава администрации посёлка Иван Мешков.

"Здесь стоит памятник Федору Ивановичу Бутурлину — основателю в то время еще села Бутурлино. Он как бы встречает гостей. Здесь проходит дорога на Большое Болдино, на Гагино по туристическим маршрутам. И сквер здесь станет визитной карточкой. Не только посёлка, но и района", - добавил он.

В рамках благоустройства территорию сквера выложат брусчаткой, в центре установят альпийскую горку, скамейки. В сквере высадят туи и рулонный газон. Для осушения участка предусмотрен дренаж с отводными каналами родниковых вод.

Также планируется установить аллею почёта "Имена земли Бутурлинской".

Напомним, депутат Александр Ефремцев считает, что в Бутурлинском районе проходит очень много интересных событий, которые обязательно стоит посетить.

"Для того, чтобы туризм развивался, необходима инфраструктура. Над этим мы активно работаем. В первую очередь, это дороги и гостиницы. В Бутурлинском районе проходит очень много интересных событий, которые обязательно стоит посетить. Главное, что здесь живут талантливые люди, которые работают на благо своей земли и производят уникальную востребованную продукцию", - сказал Александр Ефремцев.

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