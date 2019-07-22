Нижний Новгород вошел в маршрут "Поездов здоровья" Общество

Нижний Новгород вошел в маршрут "Поездов здоровья". Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, инициатива главы области Глеба Никитина "Доступная медицина" расширена и теперь с 22 июля 2019 года география "Поездов здоровья" расширена - они начали курсировать по Нижнему Новгороду.

Решение о включении Нижнего Новгорода в маршрут поезда было принято Глебом Никитиным по итогам встречи с членами экспертного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. В сегодняшнем мероприятии принял участие член экспертного Совета по реализации Стратегии Павел Пашинин.

"Вопрос диагностики заболеваний на ранней стадии – крайне важный. Многие из них на данном этапе оперативно лечатся. От "поезда к поезду" состав несколько корректируется - в зависимости от запросов жителей в том или ином районе. Сегодня, к примеру, здесь работают кардиолог, офтальмолог, гинеколог, эндокринолог и другие", - рассказал Павел Пашинин.

"Поезд здоровья" будет работать сегодня в Сормовском районе до 19:00. Безусловно, если будут выявлены серьезные заболевания – лечение продолжится, такие пациенты из нашего поля зрения не выпадут", - отметила начальник поезда Сормовского поезда Наталья Деулина.

В июле текущего года "Поезд здоровья" также посетит Ленинский район Нижнего Новгорода.

Напомним, что в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРВ специальным автотранспортом, оборудованном для комфортной доставки лиц старше 65 лет. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" и пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, поэтому в июне было принято решение увеличить количество социальных автомобилей.

Отметим, губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогают в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, получая положительные отзывы и благодарности пациентов.