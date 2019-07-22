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Спорт

Глеб Никитин поздравил нижегородских спортсменов с удачным выступлением на Всероссийской летней спартакиаде инвалидов

22 июля 2019 19:08  [121] Спорт

Подведены итоги Всероссийской летней спартакиады инвалидов.

Представительница Нижегородской области Регина Парпиева заняла 5 призовых мест в соревнованиях по плаванию слепых (1место - брас 50 м, 2 место - брас 100 м, 2 место - вольный 200 м, 3 место-вольный 100 м, 3 место - на спине 100 м).

Александр Горячев, Алексей Даньшин, Денис Николаев, Михаил Скворцов, Евгений Гамидов заняли 2 место в соревнованиях по голболу.

Нижегородцев с успехом поздравил губернатор Глеб Никитин.

"Хочется поблагодарить всех наших спортсменов за самоотдачу и стремление к победе. Очень важно не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к большему. Желаю вам новых успехов!" - отметил глава региона.

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